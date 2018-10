Geschifte whizzkid enger dan bomgordel

Grote kans dat we er te laks voor zijn. Het gemak van het internet overstijgt de lastig in te schatten gevaren. En laten we eerlijk zijn, het gaat de meesten van ons boven de pet.

We weten wel dat alles gehackt kan worden: je verwarming, je mobiele telefoon. Een combinatie van genoeg gehackte tv’s, strijkijzers, magnetrons, koelkasten en wat allemaal al niet als ’intelligent’ geldt, is genoeg om als aanvalswapen te dienen waarmee de sluizen van IJmuiden open gezet kunnen worden of een ziekenhuis lam gelegd. Een gecoördineerde aanval van duizenden e-mails kan ondernemingen verstoren of verkiezingen beïnvloeden.

Cyberspace is daarmee gevaarlijker en onvoorspelbaarder dan de Koude Oorlog. Wie toen een vliegveld wilde vernietigen moest er zelf heen. Nu kan in principe met een druk op een computerknop de verkeerstoren worden verstoord waardoor er chaos uitbreekt. We zien het in tv-series waar ’nerds’ razendsnel over hun toetsenbord gaan en ’hop’ daar springen alle verkeerslichten op rood.

Het leek er bijna op of die Russen in Den Haag opgepakt wilden worden. Zo ’old school’ om nog zelf naar het doel af te reizen met afluisterapparatuur en zo. Nee, dan deden de Israëli’s en de Amerikanen het beter toen ze het Stuxnet-virus in Iraanse computers inbrachten om het nucleaire programma van Iran te verstoren. Dat is de toekomst.

En daarmee kan meteen worden gezegd dat ’iedereen’ zich bezig houdt met cybercrime. En waarom ook niet, het is goedkoop, zonder al te veel risico’s voor de daders en vooral zeer winstgevend. Ooit een Amerikaanse generaal horen verklaren dat China door cyberspionage 25 jaar militaire achterstand wist in te halen. Niet voor niets beschikt dat land nu over stealth-technologie.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk lijken met hun opvallend openhartige verslag van de Russische actie duidelijk te willen maken dat de Russen – zeker een van de agressievere partijen in de cyber war - moeten stoppen. Gesnapt, aan de schandpaal genageld, kappen nu. Een nieuwe digitale Koude Oorlog is ongewenst.

Grote vraag is of de Russen, of wie dan ook, zullen stoppen. Een cyberaanval kan makkelijk aan ’patriottische burgers’ worden toegeschreven of vanuit een ander land worden uitgevoerd. Schimmiger dan de spionnen van auteurs als John le Carré ooit waren. Bewijs is lastiger dan ooit.

We naderen het tijdperk dat een laptop en een whizzkid gevaarlijker zijn dan een terrorist met een bomgordel of een bommenwerper. Grote vraag is of we daar klaar voor zijn.