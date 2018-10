Zomertijd zit 1.40 uur naast de zonnetijd

De vraag is actueel. Als het aan de Europese Commissie ligt gaan we nog maar twee keer de klok verzetten: eind deze maand terug naar wintertijd en eind maart 2019 voor altijd naar zomertijd.

Is dat verstandig? Ik denk van niet.

De wintertijd heeft een misleidende naam. Hij is namelijk gewoon onze standaardtijd, die dichter in de buurt komt van de natuurlijke zonnetijd.

Dat zit zo: elke dag als de zon haar hoogste stand bereikt is het ter plaatse 12 uur. Eigenlijk zou elke gemeente haar eigen klok moeten hebben. Tot ruim een eeuw terug was dat zo. Als het in hartje Amsterdam twaalf uur was, was het in Groningen zes minuten later. Dat komt doordat de aarde van west naar oost draait: in Groningen komt de zon iets eerder op dan in Amsterdam. In 1909 werd afgesproken voortaan de tijd aan te houden die de Westertoren in Amsterdam aanwees. Dat was vooral belangrijk voor de dienstregeling van de spoorwegen.

Internationaal is de aarde verdeeld in 24 tijdzones van elk een uur. Wij vallen binnen de zone van Greenwich, het centrum van de tijdrekening. Maar omdat we op het continent liggen houden we de tijd van Berlijn aan, een uur later.

Strikt genomen zou het in Amsterdam slechts twintig minuten later moeten zijn dan in Londen. Maar de tijd die wordt aangehouden is dus 1 uur. Dat is de standaardtijd. In de zomer wordt het nog een uur later en is het verschil met Greenwich dus 2 uur.

Als de Europese Commissie haar zin krijgt, zullen we dus altijd 1 uur en 40 minuten fout zitten ten opzichte van onze natuurlijke zonnetijd, waarop alle biologische klokken zijn gebaseerd. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat zoiets niet goed is. We moeten de tijd aanhouden die het dichtst bij de normale zonnetijd komt. En dat is de standaardtijd die tegenwoordig helaas meestal wintertijd wordt genoemd.

Dus als het aan mij ligt wordt de klok nog één keer een uur teruggezet en dan blijft het daarbij.