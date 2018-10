Jonge reuzenschildpadden gestolen op Galapagos

De natuurrijke Ecuadoraanse Galapagoseilanden staan bekend om de reuzenschildpadden. Een van de bekendste was Lonesome George, die in juni 2012 op ongeveer 100-jarige leeftijd zijn laatste adem uitblies. Hij was de laatste schildpad van een groep afkomstig van het eiland La Pinta.

Ook de andere soorten worden bedreigd. Om hun overlevingskans te vergroten worden de eieren uitgebroed en verzorgd bij een onderzoekscentrum, voordat ze in de natuur worden uitgezet.