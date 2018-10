De Kwestie #MeToo: Dit zeggen anderen

GOEDELE LIEKENS, IN HLN:

„Er is nog veel te weinig veranderd. Ik heb het gevoel dat een hoop mensen het afgelopen jaar bewust mist hebben gespuid. Om #MeToo uit te hollen. Met kleuterige uitlatingen als: ’Mogen we nu ook al geen complimentjes meer geven?’ Alsof de discussie daar om draait.”

SCHRIJFSTER SASKIA NOORT, IN DE VOLKSKRANT:

„Ik zweeg omdat ik het verhaal haatte en mezelf, omdat ik me losgekoppeld voelde van iedereen, besmeurd, vies, lelijk en door het uit te spreken zou iedereen zien wie ik werkelijk was. Een aanstellerig dom wezen dat zich had laten verkrachten.”

HAITSKE VAN DE LINDE, COMMUNICATIEADVISEUR:

„Weg grondrechten. Als iemand zoiets over je beweert, ben je de sjaak. Want: waar rook is, is vuur, toch?”

ADVOCAAT GABI VAN DRIEM, IN BUITENHOF:

„Deze #MeToo-beweging is een vloedgolf die nog lang doorgaat en het is hoog tijd dat die vloedgolf er is.”

ADVOCAAT PETER PLASMAN, IN BUITENHOF:

„Ik word steeds somberder over #MeToo. Een basisprobleem in een deel van de discussie is de keuze voor het slachtofferschap van de klager óf imagobehoud van de dader.”

GIJS VAN DAM, BESCHULDIGD VAN VERKRACHTING, IN DE TELEGRAAF:

„Ik moet ieder bedrijf dat ik nu benader iets uitleggen. Ik verhuurde mezelf ook als freelancer. Maar ik ben sinds deze zaak nooit meer gebeld. Los van de emotionele schade, ik word nooit meer de oude, heeft het mij mijn bedrijf gekost.”