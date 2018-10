’Man nu te bang om nog te flirten’

Het begon met elkaar lang aankijken. Zij glimlachte mysterieus. Hij knipperde te lang met z’n ogen, maar aan het eind van de vlucht durfde hij haar paardenstaart al aan te raken. Jammer dat we er al waren; ik was heel benieuwd hoe het zou aflopen.

’Haar paardenstaart aanraken? Ben je gek geworden of zo?’, vraagt mijn lady-killer vriend. ’Als ik die purser was, zou ik maar uitkijken. Alleen als vrouwen er nadrukkelijk om smeken, doe ik zoiets. Verder neem ik geen risico!’

Andere mannen in mijn omgeving zeggen dat ze voorheen collega’s nog wel eens een broederlijk klapje op de bil gaven. Maar nu? No way, geen denken meer aan.

Wat ongelooflijk jammer dat mannen door al dit #MeToo-gedoe echt bang zijn geworden om flirterig te zijn met vrouwen. In de Verenigde Staten gaat het allemaal nog verder. Een vriendin van mij werkt in een wolkenkrabber in Manhattan en mag van haar werkgever niet meer alleen met een man in de lift.

Denk nou niet dat ik aanranding of verkrachting niet erg vind of zo. Ik ben er zelf slachtoffer van geweest en weet dus als geen ander hoe het je leven kan beïnvloeden. Maar één foute man wil nog niet zeggen dat ze allemaal fout zijn.

Mannen, als jullie niet meer durven flirten, vind ik er echt niets meer aan. Wat is er nou mooier dan een man die je vertelt dat je de mooiste vrouw op aarde bent, ook al heb je net een dweil van een jurk aangetrokken en zit je make-up scheef?

Mannen die denken dat je hun bezit bent, moeten worden bestreden; maar mannen die je opfleuren moeten vooral blijven.

En laten we eerlijk zijn: die mannen die zich hebben misdragen en van wie iedereen het wist; niemand heeft ze toch ooit gecorrigeerd? Zulke helden waren de mensen die ervan wisten dus ook weer niet. En nu ineens aan de hoogste boom. Kom op, laten we het alsjeblieft leuk houden met elkaar. Voor je het weet is je leven voorbij.

Dus waar zijn we nu na een jaar #MeToo? Ik heb sterk het gevoel dat de discussie ons meer kwaad dan goed heeft gedaan. Dat het voordeel van de twijfel heeft plaatsgemaakt voor het vooroordeel.

Natuurlijk hoeven alertheid en argwaan over de bedoelingen van de ander niet verkeerd of ongezond te zijn. Maar ik zou in deze discussie iedereen op het hart drukken: waak voor het indammen van je spontaniteit, de zuurstof voor een fijne en spannende omgang met elkaar. Want als er alleen plaats is voor een verkrampt wantrouwen omdat mannen nu eenmaal op één ding uit zijn, of vrouwen nu eenmaal niet gediend zijn van avances, hebben we door #MeToo eerder een stap achteruit gezet dan vooruit. Laten we zeggen dat we blij zijn met de bewustwording, maar het is net als met een medicijn: het helpt, maar er zijn veel onaangename bijwerkingen.

Catherine Keyl, presentatrice