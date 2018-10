Verdriet van Oss nog vers

Naast de spoorovergang waar op donderdag 20 september vier kinderen in een Stint door een trein uit het leven gerukt werden, is nog altijd een indrukwekkende gedenkplek te zien. Toch heeft ook daar de tijd zijn greep op het verlies. Kordaat gooien drie vrouwen armen vol met bloemen in een grote container. „Ze zijn verrot. Het is een verschrikkelijke klus, maar het moet”, zegt een vrouw met Brabantse tongval. Waar verwelkte rozen en verdorde vergeet-mij-nietjes in de afvalbak verdwijnen, laten bezoekers tegelijkertijd nieuwe bloemen, tekeningen en ballonnen achter. De tijd mag dan wel onherroepelijk verstrijken, het verdriet van Oss is nog altijd vers.

Voordat Dennis van der Zande (34) zijn zwager bezoekt, duwt hij zijn buggy met daarin zijn zoontje van anderhalf jaar van station Oss West richting de bloemenzee. Zijn 4-jarige dochter Lara huppelt achter hem aan. Ze verzamelt eikeltjes naast het voetpad. Daarna leggen ze samen een kleurige tekening neer, gemaakt met vingerverf. Wat er op die fatale donderdagmorgen precies is gebeurd, heeft hij zijn kinderen niet verteld. „Wel dat het iets heel ergs was”, verklaart Dennis. „Dat wil je ze toch meegeven.”

Zijn zwager was ooggetuige van het drama. Zag dingen op het spoor die geen mens wil zien. Dennis weet min of meer hoe hij zich gevoeld moet hebben. „Ik ben machinist”, verklaart hij simpelweg. Die dag was hij aan het werk. „Je weet dat er mensen voor je trein kunnen springen, daar teken je ook voor. Maar dit is anders. Als het mij was overkomen, zou je me kunnen opvegen. Het is een van de weinige dagen waarop ik de rest van de dag met tegenzin heb gewerkt.”

Spandoeken

Inmiddels fietsen veel Ossenaren gehaast langs de spandoeken met teksten als ’Onze harten huilen’ en ’Oss is in haar hart geraakt’. In de voortdurend passerende treinen kijkt een enkeling nog op. De meeste passagiers staren met gebogen hoofd naar hun telefoon.

Niet alle kaarsjes branden meer. Eens zo kleurige ballonnen hangen leeg en futloos aan een dranghek. Waar in de straat voorheen meerdere vlaggen halfstok hingen, resteert er nu nog één. De teksten op kaarten en brieven blijven, misschien juist wel omdat ze nu enigszins verregend zijn, aangrijpend. „Ik mis je”, treurt een verstilde kinderstem in kleurige letters.

De gemeenschappelijke gedenkplek heeft voorlopig nog zeker een belangrijke functie in het collectieve rouwproces, weet Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. „Samen uiting geven aan verdriet biedt extra troost. Bloemen leggen, een arm om elkaar heen slaan en het er samen over hebben, is goed voor de verwerking. In het verleden brandde je een kaarsje in de kerk, het is goed dat die symboliek nu zo een plek krijgt.”

Vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland kwamen die donderdagochtend direct in actie. Ze vingen familieleden op, spraken met getuigen en boden hulp aan op school. Jansen ziet dat de pijn in Oss nog aan de oppervlakte aanwezig is. Ze weet hoe de Ossenaren toeleven naar de herdenkingsbijeenkomst van maandag. „Dat is ook het afscheid van de groepsrouw zodat je als individu weer verder kunt. Zo was ook de bedankbrief voor de massale steunbetuigingen (van de ouders die twee meiden verloren) heel goed voor het verwerkingsproces van de Ossenaren.”

Halfstok

In Oss geeft iedereen op zijn manier uiting aan het verdriet, vertelt Leon (45) die net zijn twee zoontjes van school heeft opgehaald. Hij is de bewoner van het huis waar de vlag nog altijd halfstok hangt. Vanuit zijn woonkamer heeft hij uitzicht op de bloemenzee. „Het lijkt wel alsof niet alleen Oss, maar heel Nederland hier langs is gekomen. In de ene hand hadden ze bloemen en aan de andere een kind.” De bewuste bakfiets met vrolijke kindertjes zag hij dagelijks langskomen. „Daar worde ge toch blij van als ge zoiets ziet”, verzucht de Ossenaar in onvervalst Brabants. „Daarom die vlag”, knikt hij. „Je wil toch iets doen hè.”

Nog altijd worden zeker honderd directbetrokkenen in Oss intensief begeleid door Slachtofferhulp Nederland. Op de dag van het ongeluk stroomden telefoontjes uit het hele land binnen. Jansen somt op: „Een moeder wilde weten hoe ze het ’s avonds aan tafel aan haar kinderen moest vertellen, een voetbaltrainer wist dat een pupil een vriendje in Oss had, een vader maakte zich zorgen over de veiligheid van de Stint in zijn woonplaats.”

Ook op basisschool De Korenaer is nog altijd plek om te rouwen. In de aula staan vier boompjes ter nagedachtenis aan de vier kinderen van wie er twee uit één gezin komen. De oudste overleefde het ongeluk, maar ligt nog altijd in het ziekenhuis. „Daar hangen tekeningen en sterretjes en hartjes”, weet Sandra Beuving van Stichting SAAM Scholen waar De Korenaer onder valt. Ook op het schoolplein hangt de vlag halfstok.

Van de herdenkingsplek maken ouders en kinderen nog dagelijks gebruik. „Maar minder dan in het begin”, erkent Beuving. De lege tafeltjes in de klas transformeerden als vanzelf in kleine monumenten voor de verdwenen klasgenootjes. „Met beertjes en kaarsjes”, schetst Beuving het aangrijpende beeld. „We hebben er wel voor gekozen om dat langzaamaan uit de klas te verwijderen.”

Tien roosjes

Terwijl de sneltrein richting Den Bosch voorbijdendert, brengt een familie een grote kleurige ballon naar de plek bij de overgang. Marijke (63) uit Ravenstein legt op hetzelfde moment tien roosjes neer. Met haar betraande ogen verborgen achter een grote zonnebril vertelt ze: „Ik heb hier dertig jaar gewoond. Ben wel duuz’nd keer over dat spoor gekomen, heb zelfs op basisschool De Korenaer gewerkt tijdens de vakantiespelweek. Dit grijpt me zo ontzettend aan. Ik heb zelf twee kinderen. Ik moest hier komen. Als dit je onberoerd laat, dan ben je niet menselijk.” Dan snikkend: „Je brengt ze ’s morgens weg met het idee dat je ze ’s middags weer ziet. Dit verdriet overtreft alles.”

Toch moet Oss door, beseft ook Beuving. Na vandaag zijn alle uitvaarten achter de rug. En na de samenkomst voor Ossenaren op maandag wordt de gedenkplek in de aula opgeruimd. Dan verdwijnt de vlag van het schoolplein evenals de bloemenzee bij het spoor. Beuving: „Dan wordt deze periode afgesloten. Het is goed om verder te gaan met de dingen waar we aan gewend zijn. Er zullen zeker nog heel ingewikkelde momenten komen. Verjaardagen, kerstvieringen, als het een jaar geleden is. Ook dat zullen we samen moeten doen, maar dat kan Oss, daarvan ben ik overtuigd.” „Het is goed dat een gemeenschap herstelt”, besluit ook Jansen van Slachtofferhulp. „Ook voor de getroffen ouders.”