PvdA: Heropen financiële beschouwingen

Nu het kabinet voorsorteert op het in stand laten van de dividendbelasting is alles voor de PvdA anders geworden. „Nog geen 18 uur ervoor verklaarden minister Hoekstra en staatssecretaris Snel de maatregel te willen handhaven. Het gaat om veel geld”, verklaren de sociaaldemocraten hun pleidooi.

De partij wil dat gedebatteerd wordt over alternatieve keuzes die nu gemaakt kunnen worden, omdat de opbrengst van de dividendbelasting gewoon de schatkist in zal stromen. „Het is democratisch niet juist dat de coalitie na de algemene beschouwingen en de financiële beschouwingen nog twee miljard zou verschuiven zonder debat in de Tweede Kamer”, vindt de PvdA. De partij vreest dat zonder openbaar debat er ’in de achterkamertjes nieuwe maatregelen worden bedacht om multinationals en de VVD te behagen’.

De coalitie gaat vanaf maandag onderhandelen over wat er met het vrijgekomen geld moet gebeuren. In twee coalitiepartijen wordt geopperd dat niet alleen het bedrijfsleven, maar ook burgers er van kunnen profiteren.