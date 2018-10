Dales: Gedragscode voor 50Plus

„Je kan de partij gigantisch ondermijnen en schade toebrengen door achter de rug om, verholen, stiekem onrust te creëren. Dat is een manier om de organisatie te ontregelen”, zegt Dales. Hij hoopt vooral het onderlinge gestook tussen partijleden de kop in te drukken.

De seniorenpartij bestaat bijna tien jaar en is de laatste tijd vaker in het nieuws om intern geruzie dan om inhoudelijke zaken. Daar wil Dales voor eens en voor altijd een einde aan maken, onder meer door een discussie over een opgefrist beginselprogramma en een gedragscode voor de leden. De ultieme consequentie van het breken van de code zou een royement betekenen, hoewel Dales hoopt dat het ’nooit zover hoeft te komen’

Bekijk ook: Code paars voor 50Plus

Bal gehakt

„Stoken doe je heimelijk. Dan ga ik niet tegen u zeggen dat ik u een bal gehakt vind, maar dat zeg ik dan tegen uw collega. En dat zet ik dan in een mail en die stuur ik rond naar nog dertig andere mensen. Dan ontstaat er iets. Want die mensen gaan met elkaar bellen. Vervolgens komt er rumoer en dan wordt er gedacht: waar rook is, is vuur. Er zal vast wel wat van waar zijn. Dan mag u als belaagde zien hoe u daar weer uitkomt. Dat gebeurt ook bij 50Plus.”

Vandaag komen 170 actieve partijleden van de seniorenpartij met Dales bijeen om het over de toekomst van 50Plus te hebben.