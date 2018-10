Pittige klanken Rammstein carillon Meppel

De muziek staat bekend om de heavy-metalachtige invloeden, de rauwe teksten, bombastische stukken en het stevige gitaarwerk. Zelf spreken ze van Tanzmetall.

Hofsink speelt de nummers Mein Herz brennt, Engel en Sonne. Hij doet dit op verzoek van een man, die hier 200 euro voor betaalde tijdens een veiling ten behoeve van de Meppelse muziekvereniging De Bazuin, die honderd jaar bestaat.

„Toen ik hoorde dat het om Rammstein ging, dacht ik wel even van oké, het wordt een uitdaging om dit goed uit te voeren”, aldus Hofsink. Hij speelde nog niet eerder dit soort muziek op het carillon. Wel bijvoorbeeld Zoutelande, van BLØF. „Maar de aanvrager heeft voor me gezocht naar bladmuziek. De muziek is rauw maar er zit wel een laag van emotie in die ik herken. Die scheurende gitaar kan ik niet doen, maar ik kan in plaats daarvan wel bijvoorbeeld de bas flink aanslaan. En de melodie die er uitzit, die moet je volgen.”

Rammstein zal zaterdag vanaf 14.00 uur vanaf de kerktoren te horen zijn.