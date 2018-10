Code paars voor 50Plus

Vandaag verwelkomt Geert Dales (66) zo’n 170 actieve leden van 50Plus. Hij wil de koppen bij elkaar steken om rust en onderling respect terug te brengen en het fundament te leggen voor een nieuwe, inhoudelijke toekomst. De bijna 10-jarige partij is de laatste tijd immers meer in het nieuws om intern gekrakeel dan om haar politieke agenda.

„Met grote aarzeling en terughoudendheid ben ik voorzitter geworden”, vertelt Dales in het partijkantoor op steenworp afstand van het Binnenhof. „Na mijn vertrek uit de VVD ben ik eerst een tijdje partijloos geweest. Toen heb ik mij met overtuiging aangemeld als lid van 50Plus. Alleen mijn echtgenoot en een paar vrienden wisten ervan.”

Niet oprichter Jan Nagel, niet partijleider Henk Krol, maar het bevriende 50Plus-lid Roy Ho Ten Soeng vroeg hem zich te kandideren. „Ik had twee condities. Ik stond op goede voet met zittend voorzitter Jan Zoetelief en dat wilde ik graag zo houden. En: ik wilde geen onderdeel worden van ruzie en rotzooi.”

Maar u dacht wel dat u het beter kon doen dan de zittend voorzitter?

„Nee dat dacht ik niet. Alleen dat ik wel een oplossing zou kunnen bieden voor de situatie die er toen was: een bestuur dat niet goed functioneerde en waarmee de verhoudingen met de Kamerfracties ook niet goed waren.”

Dan is het antwoord op de vraag toch ja?

„Nee nee. Laat me even uitpraten. Ik zou wellicht een oplossing kunnen bieden, om een doorbraak te forceren, omdat ik in de partij anders dan al die andere mensen geen enkele geschiedenis heb. Ik was inmiddels een tijdje lid en ik begon de partij leuk te vinden.”

Wat bevalt u aan het programma van 50Plus beter dan dat van de VVD?

„Ik ga over de VVD niets zeggen. Dat heb ik nooit gedaan en dat ga ik ook niet doen.”

Ah, dat is een gevoelig punt?

„Ja natuurlijk is dat een gevoelig punt. Ik heb daar decennia rondgelopen en ook een tijdje in de voorhoede. Ik was best een bekende VVD’er. Maar je gaat niet weg uit een partij op positieve gronden, er liggen altijd negatieve gronden aan ten grondslag.”

Wat sprak u zo aan in 50Plus?

„Toiletten in treinen.”

Pardon? Dat trok u over de streep?

„Niet zozeer voor mijzelf, maar ik zit vaak in Sprinters en zie mensen dan ronddolen, zoeken naar een toilet. En nu komen er dankzij 50Plus toiletten. Een aantal mensen deed er lacherig over, maar sommige dingen in de politiek zijn heel basaal. Maar het was niet het hoofdpunt. 50Plus is een verzamelplek voor mensen met de meest uiteenlopende achtergronden, net als in het echte leven. We maken ons druk over inkomenszekerheid voor personen op de langere termijn. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat is voor 50Plus het speerpunt, er is geen partij die daar zo mee bezig is.”

"Toiletten in treinen spraken mij aan"

Was uw rol bij de VVD niet gewoon uitgespeeld en zocht u nieuw politiek onderdak?

„Nee, dat vind ik altijd een heel flauwe opmerking. Ik wilde helemaal niks bij 50Plus, slechts lid zijn.”

En nu bent u voorzitter. Welke andere partijen waren bij u in beeld na uw vertrek uit de VVD?

„Ik hou van de solidariteit bij de SP, ik onderschrijf veel dingen die de Partij voor de Dieren nastreeft. Ik heb daarnaast grote zorgen over de islamisering; dat deel ik met de PVV.”

Dat hoor je niet vaak politici van andere partijen zeggen.

„Wat ik echt zorgwekkend vind is de onvrijheid die langzamerhand in de samenleving sluipt. De beperking van de vrijheid van meningsuiting en de zelfbeperking daartoe. Omdat mensen bang zijn er gesodemieter mee te krijgen. Gescheiden zwemmen, gescheiden ingangen in de moskee. Dat neemt toe. Laat het maar aan Geert Wilders over om daarover te vertellen, ik voel daar in mee. Ik maak me daar echt heel grote zorgen over en die worden verwoord door de PVV.”

"Er zijn te weinig grenzen gesteld"

Zou 50Plus die zorgen niet ook meer moeten verwoorden?

„Als partijvoorzitter moet ik voorzichtig zijn met partijpolitieke teksten. Ik moet zorgen dat de club hier goed draait.”

U heeft toch invloed?

„Politiek valt dat wel mee. Maar de discussie moet wel gevoerd worden, net als over de beginselverklaring van 50Plus. Die is net zo oud als de partij is. De tijden zijn in tien jaar wel veranderd, je moet dat weer eens tegen het licht houden.”

Wat ziet u als uw grootste opdracht bij 50Plus?

„Het doorvoeren van een cultuurverandering, een structuurverandering en een organisatieverandering. Een drieslag. Dit is noodzakelijk voor waar we heen moeten: de inhoud.”

50Plus is veel in het nieuws door interne ruzies. Wat trof u aan toen u voorzitter werd?

„Een levendige partij.”

Een ruzieclub?

„Nee, dat is ook overdreven. Een club waar ook wel eens ruzie is. Maar dat is bij elke partij zo.”

Toch lijkt het of het bij 50Plus vaker hommeles is dan bij andere partijen.

„Dat is voor een deel beeldvorming. En voor een deel is het waar. En dan wordt er een beeld neergezet van ruziënde bejaarden. Als dat steeds wordt verspreid en herhaald is dat op zeker moment een gecreëerd beeld. Ik ga niet ontkennen dat er soms ruzie in de partij is, maar het is veel meer beeld dan werkelijkheid. Zoals aan de VVD inmiddels het imago kleeft van niet-integere mensen en aan GroenLinks het beeld van Jesse Klaver die een imitator is van anderen en zelf niks kan verzinnen.”

Dát klinkt toch als een behoorlijk waarheidsgetrouw beeld...

„Hahaha. De enige manier om van het imago af te komen is te zorgen dat het niet meer gebeurt. Daarvoor zal er her en der ook moeten worden ingegrepen. Mijn constatering is dat er bij 50Plus heel veel gepraat wordt over de drie P’s: personen, procedures en processen. Daar gaan de meningsverschillen over. Ze gaan nooit over de inhoud, of over of we voor of tegen een bepaald beleidspunt zijn.”

Hoe komt dat denkt u?

„Ik snap het soms ook niet helemaal. Wie wil nu vrijwillig op een zaterdagmiddag ergens in een vergaderzaal ruzie trappen? Je kan met je kleinkinderen gaan spelen, je kan met de hond gaan wandelen, je kan tennissen, je kan golfen, weet ik veel. Maar je gaat ruzie maken over procedures en processen. Wat bezielt je om dat te willen?”

Wellicht heeft men te veel tijd omhanden. Wat gaat u eraan doen?

„Er zijn te weinig grenzen gesteld. Als je de cultuur wil veranderen moet je ook de bereidheid en het lef hebben om paal en perk stellen aan wat je toelaat. Wie daar grensoverschrijdend is, hoort er niet meer bij. Je zou het begrip ’integriteit’ ook moeten verbreden naar gedrag, naar omgangsvormen. Nu gaat integriteit vooral over frauderen, diefstal en liegen.”

U pleit voor een gedragscode bij 50Plus?

„Dat zou ik wel als onderdeel van het integriteitsbeleid willen zien. Je kan de partij gigantisch ondermijnen en schade toebrengen door achter de rug om, verholen, stiekem onrust te creëren. Dat is een manier om de organisatie te ontregelen.”

Valt ’u zult niet stoken’ in een gedragscode te vatten? Het lijkt me moeilijk te handhaven.

„Het is interessant om het daarover te hebben. Stoken doe je heimelijk. Dan ga ik niet tegen u zeggen dat ik u een bal gehakt vind, maar dat zeg ik dan tegen uw collega. En dat zet ik dan in een mail en die stuur ik rond naar nog dertig andere mensen. Dan ontstaat er iets. Want die mensen gaan met elkaar bellen. Vervolgens komt er rumoer en dan wordt er gedacht: waar rook is, is vuur. Er zal vast wel wat van waar zijn. Dan mag u als belaagde zien hoe u daar weer uitkomt. Dat gebeurt ook bij 50Plus.”

Hoe houdt u dat tegen?

„Benoemen, definiëren, codificeren. Iedereen het erover eens laten zijn. En dan tolereer je bepaald gedrag niet meer.”

Een 50Plus-eed wellicht?

„Nou ja, ik zit even hardop na te denken: het zou de 50Plus-code moeten zijn. Een paarse code of zo. Dat zou wel eens goed kunnen zijn. Als je bij 50Plus bent, schaar je je onder de paarse code.”

Wie zich niet gedraagt, wacht een royement?

(stilte) „Ik hoop niet dat het ooit zover komt.”

Als u over drie jaar klaar bent met uw termijn, houdt iedereen zich aan die code?

„Zo naïef ben ik niet. Het moet ook een uitdaging zijn, hahaha.”