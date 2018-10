Barbara Sloesen: Ik ben heel trots op mijn cup F

Vrolijk komt actrice Barbara Sloesen het terras vlakbij haar huis opgelopen. Ze ziet er goed uit na een vakantie van ruim drie weken in de bush van Noorwegen met vriend Max. Het leven lacht haar toe: behalve geluk in de liefde lijken de acteerrollen haar ook om de oren te vliegen.

Na een doorbraak als Anna in Goede Tijden, Slechte Tijden, scoorde ze op haar laatste draaidag een rol in de serie Soof: Een Nieuw Begin. Ze was verder te zien de films Rokjesdag, Mannenharten 2 en Onze jongens én sleepte de hoofdrol binnen in Zwaar verliefd, die deze week in de bios komt.

En dat terwijl je nog maar vijf jaar geleden van de Toneelacademie ben gekomen…

"Ja, best goeie score, hè? Grappig dat het nu precies vijf jaar geleden is, want op de opleiding zeiden ze altijd: 'Geef jezelf vijf jaar en maak dan de balans op.' Al zien mensen vooral wat er allemaal wel is gelukt. Ze vergeten dat er hele periodes zijn waarin er niets gebeurt.

Lees ook: ‛Amber en Thijmen lieten niet merken hoe verdrietig ze waren’

Zwaar verliefd is vorig jaar november en december al gefilmd, daar zit dus best wat tijd tussen. Er zijn periodes dat ik weinig te doen heb. Eigenlijk heb ik trouwens pas sinds vier jaar echt acteerwerk.

Het eerste jaar werkte ik noodgedwongen in een café en keek ik uit naar het moment waarop ik zou kunnen zeggen: 'Ik heb dit baantje niet meer nodig, want ik ga spelen.' Maar ik klaag niet hoor, want ik ken ook mensen die tegelijk met mij zijn afgestudeerd en veel minder werk hebben gehad."

In de film doe je verwoede pogingen om af te vallen en ben je aan het eind slanker. Maar wat we zien is niet je eigen lijf, toch?

"Dat klopt, ik hoefde niet zelf aan te komen of af te vallen. Wat ik eigenlijk jammer vond, want ik wil best ver gaan voor een rol. Maar in Nederland is daarvoor veel minder tijd en geld dan in andere landen, dus werd besloten de dikkere scènes met een fatsuit te doen.

Lees ook: Een week vol vegaworsten en blote piemels of je worst lust

Daar was iedereen een beetje huiverig voor, want je wil niet dat het ongeloofwaardig wordt. Ik had een pak aan vanaf mijn enkels tot mijn nek, met een extra beha en ook op de rug wat gevuld. Maar ik vond het er wel natuurlijk uitzien en ben verder nog wat geholpen met licht en make-up."

Ben jij weleens onzeker over je lichaam?

"Tuurlijk, dat is iedereen toch? Ik heb ook een tijdje gedacht: 'Moet ik om aandacht te krijgen als actrice ook niet mee met de #fitgirlshype?' Maar het past niet bij mij. Ik denk dan: 'Wat is nu eigenlijk belangrijk, dat ik op mijn uiterlijk word geselecteerd of dat ik goed ben in wat ik doe?' Ik ben met de liefde voor mijn vak bezig, maar ben me ook bewust dat ik een bepaalde voorbeeldfunctie heb voor jonge meiden.

Lees ook: Jiska is vijf maanden zwanger: Ik denk de hele dag aan seks

Je zult mij nooit op Instagram zien zeggen: 'Je moet lipfillers nemen!' Maar ook niet: 'Doe het absoluut niet.' Iedereen moet lekker doen waar hij/zij blij van wordt. Maar als je jong bent en je wordt alleen maar overal overspoeld met perfecte plaatjes, vind ik dat soms best gevaarlijk.'

In deze oktober-editie van VROUW wordt aandacht aan borstkanker besteed. Ben je blij met je borsten?

"Nou, ze zijn in elk geval groot genoeg! Ik stond vooraan in de rij toen ze werden uitgedeeld, zeg maar. Dat duurde wel even; aan het begin van de middelbare school werd ik nog gepest omdat ik niks had. Toen ging ik in één zomer van niks naar cup C, en dat ging maar door. Nu heb ik cup F.

Lees ook: Ouders houden hun kinderen thuis na Barbie-rel... Wat een arrogant gedrag!

Ik ben heel trots op mijn borsten, vind het alleen vervelend dat als ik een hemdje aandoe, mannen er zo door geobsedeerd kunnen zijn. Ik heb dus lange tijd alleen truien gedragen. Zo van: 'Je hoeft er niet naar te kijken!'

Met 70F heb ik niet per se een enorme bos hout voor de deur, dat valt best mee. Ik investeer wel altijd in goede beha’s, want mijn moeder heeft me geleerd: 'Je hebt maar één paar borsten, daar moet je goed voor zorgen,'"

Lees het hele interview dit weekend in VROUW magazine. Andere verhalen? Neem dan eens een kijkje op de website van VROUW.