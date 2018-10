Piet van Oranje

Alleen maar roetveegpieten bij de intocht, zo luidde de persverklaring. Later bleek dat er toch ook zwarte pieten aanwezig zullen zijn. En zo was de pakjesboot weer aan, met als gevolg een nieuw dieptepunt in de Sintflatie die ons land nu al jaren teistert.

„Ik begrijp de verwarring wel”, sprak een woordvoerder van de NTR minzaam. Dat snap ik, want de omroep had het misverstand zelf gecreëerd door juist dat saillante detail in eerste instantie niet te vermelden: alle pieten zijn roetveegpieten, alleen zijn de zwarte pieten vaker door de schoorsteen gekropen…

Ook begrijp ik dat de kijkcijferschoorsteen van de zender die alleen nog bij de gratie van het jaarlijkse kinderfeest bestaat, moet roken. Maar het zijn juist de zachte heelmeesters die met dit opzettelijke gepolder de stinkende wond veroorzaken. De omroep is ’leidend’ in de pietendiscussie, zo wordt gezegd, maar een leider doet waar hij voor staat. Als je dan toch vindt dat zwarte piet geen bestaansrecht meer heeft, doe dan in hemelsnaam de tanden op elkaar en maak de pieten in één keer blauw.

Dan kunnen ze door een waterkraan en zijn we er vanaf.

Want deze roetveegpolderpiet met zijn vijftig tinten zwart is wederom olie op het vuur. Eén van de gevolgen is het pietenmeldpunt van Sylvana Simons’ one-issuepartij BIJ1. De partij plaatste de volgende oproep op de website: „Maakt jouw lokale intocht nog wel gebruik van zwarte piet? Neem dan contact op om BIJ1-ers bij jou in de buurt te vinden om samen in actie te komen!”

Zo’n actie roept hele nare associaties op. Zoals met die verklik-app van de Turken, waarmee tegenstanders van Erdogan worden verraden. Het doet denken aan een klopjacht. En aan oorlog. Hoe lang zal het duren voor zwarte piet niet meer zwart is vanwege het veelvuldig kruipen door de schoorsteen, maar omdat hij noodgedwongen ondergronds is gegaan?

Letterlijk.

Dat zwarte aarde zijn gezicht kleurt, omdat piet het niet meer pikt en het pietenverzet wordt geleid vanuit de krochten onder ons land. Dat iedere piet die zich wil aansluiten het woord ’bisschopswijn’ moet kunnen uitspreken om te mogen worden toegelaten tot het onderaardse en te helpen met het graven van de tunnels naar de vrijheid? En dat er jaren later - pas als we er aan toe zijn hoor! - een film wordt gemaakt over de pietenoorlog.

’Piet van Oranje’, door Paul Verhoeven.

Wacht ’ns even… Oranje?

Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht.