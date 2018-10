Roemenen stemmen over homohuwelijk

Twee vrouwen lopen hand in hand langs een reclameposter met filmster de Amerikaanse acteur George Clooney. Op de poster is een referendumposter geplakt. Ⓒ EPA

BOEKAREST - Roemenen kunnen dit weekeinde in een referendum stemmen over de vraag of er in de grondwet moet worden vastgelegd dat een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan worden voltrokken.