Donorkind wil gegevens donor van ziekenhuis

Het ziekenhuis bevestigt berichtgeving van die strekking in het AD.

De donor was eerst niet anoniem, maar hij veranderde zijn status in 2004 alsnog naar anoniem, waardoor de vrouwen nu geen contact met hem kunnen opnemen. Die statusverandering kon toen de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting werd ingevoerd. Daarin werd bepaald dat anoniem doneren van sperma niet meer mogelijk was. Maar mannen die niet anoniem zaad hadden gedoneerd, mochten op dat moment wel van status veranderen en aangeven of ze alsnog anoniem wilden worden. De ouders en kinderen van deze donoren zijn hiervan niet op de hoogte gebracht.

De moeder en haar dochter willen nu dat het ziekenhuis de gegevens wel verstrekt. Het ziekenhuis mag dat officieel niet doen.

Nakomelingen van donoren kunnen zich vanaf hun zestiende jaar wenden tot de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) met een verzoek om de identificerende gegevens van hun donor, legt het ziekenhuis uit. De SDKB neemt dan contact op met de donor om te vragen of hij zijn gegevens wil vrijgeven.

„We hebben contact gezocht met de donor en vervolgens heeft ook stichting FIOM dat gedaan namens de SDKB. De donor blijft echter bij zijn standpunt. Hiermee hebben wij alles gedaan wat we kunnen”, stelt het ziekenhuis. „We snappen uiteraard waar moeder en kinderen tegenaan lopen, maar we mogen geen gegevens geven. We zeggen wel: maak die stap naar de rechter en laat het maar door een onafhankelijke orgaan uitspreken. Dan weten wij ook wat ons te doen staat.”