Man door het lint op vlucht naar Amsterdam

Zo liepen twee passagiers een blauw oog op door vuistslagen, zei een woordvoerster van de marechaussee. De amokmaker werd door de bemanning met hulp van een paar reizigers overmeesterd en in de boeien geslagen. Passagiers stonden doodsangsten uit. De man is bij aankomst op Schiphol gelijk aan de marechaussee overgedragen. Hij zit vast en wordt opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

„Heel naar voor bemanning en passagiers, maar we hebben volgens het boekje gehandeld. Boven Duitsland hebben we aan de luchtverkeersleiding gevraagd om een snellere route en voorrang bij de landing in Amsterdam. Dat is gebeurd. Wij hebben zelf geen F16’s besteld”, aldus KLM.

F-16’s

Toch rukten er twee gevechtsvliegtuigen op verzoek van Eurocontrol in Maastricht uit, mogelijk omdat er gedacht werd aan een kaping. „Dat was niet aan de orde”, benadrukt de zegsvrouw.

De straaljagers stegen op vanaf vliegbasis Leeuwarden. „Ze vlogen vanaf de Duits-Nederlandse grens een eind met het passagiersvliegtuig mee om poolshoogte te nemen”, aldus een woordvoerster van de Koninklijke Luchtmacht. Ze noemde de inzet van de F-16’s in dit specifieke geval vrij uitzonderlijk.

„Het gebeurt doorgaans slechts in drie gevallen: als er geen communicatie mogelijk blijkt tussen een toestel en de luchtverkeersleiding, als er geen vluchtplan bekend is of als er problemen zijn met de transponder en een piloot zich niet bekendmaakt.” De F-16’s zijn bewapend en kunnen, in het uiterste geval, een toestel uit de lucht schieten.

Aangifte tegen herrieschopper

KLM en een aantal reizigers hebben aangifte gedaan tegen de herrieschopper. „Hij werd ineens zeer agressief. Waarom weten we niet. We kunnen ook niet zeggen of hij dronken of onder invloed was van drugs. Dat wordt nog onderzocht. De marechaussee is belast met de afwikkeling van deze zaak.”

Mensen die hoog in de lucht door het lint gaan, zijn een gruwel voor vliegpassagiers. Het aantal gevallen neemt de laatste jaren schrikbarend toe. Maatschappijen waaronder KLM plaatsen deze amokmakers zonder pardon op de zwarte lijst. Zij zijn niet meer welkom op vluchten. Velen moeten ook hoge boetes betalen. De zware overtreders van de veiligheid aan boord krijgen celstraf.

