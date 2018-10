D66 worstelt met referendum

Partijleider Alexander Pechtold ontkwam zo op het nippertje aan eent ik op de vingers van het congres. Hij sprak met VVD, CDA en CU af om het raadgevend referendum ten grave te dragen. D66-minister Kajsa Ollongren maakte dat vervolgens pijlsnel in orde.

„Het leek wel of het werd goedgepraat”, blikte een lid terug op de verdediging van de fractie toen het voormalig kroonjuweel de nek werd omgedraaid. Het afschaffen van deze vorm van volksraadpleging ligt erg gevoelig bij de achterban van D66, de partij die ooit om het hardst pleitte voor meer inspraak voor burgers.

Peilingen

Sinds D66 meeregeert en het referendum hielp afschaffen, gaat het slecht met de partij bij verkiezingen en in peilingen. Dat merken D66-politici in het land ook, zeker nu er regionale verkiezingen op het programma staan. „Het is één van de dingen waar je op aangesproken wordt”, klaagde een lid. „We hadden dan niet zo veel mensen verloren als we nu wel aan het verliezen zijn.”

Partijprominent Boris van der Ham, die ook wel eens als toekomstig leider wordt getipt, deed nog een duit in het zakje: „Als je zoiets afschaft, kom dan met een alternatief. De manier waarop het is gecommuniceerd heeft ongelooflijk veel onrust bij D66’ers en kiezers veroorzaakt. Dat hebben we niet goed gedaan.” Hij kon rekenen op een stevig applaus, waarna men in grote meerderheid voorstelde de motie van treurnis aan te laten nemen door het congres. Dat ging bij een schriftelijke stemming uiteindelijk niet mee in het voorstel van de commissie die zich eerder op de dag nog boog over het vraagstuk.