’Knulletje zat op driewieler tijdens aanrijding’

Hoe het ongeluk, dat rond tien uur plaatsvond, precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek en er wordt een verklaring van de bestuurder opgenomen.

Familieleden, kerkgenoten en buurtbewoners zijn sinds de tragische gebeurtenis op bezoek bij het getroffen jonge gezin, waar nog vijf andere kinderen onderdeel van uit zouden maken. „Iemand schijnt weggereden te zijn en had kort daarvoor nog om zijn auto gekeken of er geen gevaar was. Bij het achteruitrijden voelde hij een schok en toen was het kennelijk al te laat. Tenminste, zo hebben wij het vernomen”, zegt een buurvrouw. „Mijn schoondochter was er als eerste bij om te reanimeren.”

Volgens haar zat de peuter op het moment dat hij verongelukte, op een soort driewielertje. „Fietsen kon hij natuurlijk nog niet. Vlak ervoor had ’ie nog samen met z’n vader op diens heftruck gezeten. Zo heftig dit, allemaal. We gaan er zo naartoe om hen waar mogelijk steun te bieden.”

Een trauma-arts die per helikopter ingevlogen werd, landde naast de ongevalslocatie in een wei. Samen met ambulancepersoneel werd alleen het plotse overlijden van het piepjonge slachtoffertje geconstateerd, omschrijven buren.