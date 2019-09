De vuilverbrandingsinstallatie van AEB. Ⓒ STOFFELS, ANKO

Amsterdam - Locoburgemeester Udo Kock weigert z’n hoofd in een strop te steken ter grootte van honderden miljoenen euro’s, voor het redden van de half kapotte afvalcentrale AEB. Hij stapt daarom per direct op. De rest van het Amsterdamse college wil de centrale in publieke handen houden, en neemt de financiële risico’s voor lief.