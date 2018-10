Grote demonstratie bij ’bruinkoolbos’ Hambach

Donderdag verbood de politie het protest nog, maar de rechter oordeelde vrijdag dat de betoging toch mocht doorgaan. Energiemaatschappij RWE wil in de komende maanden ruim 100 hectare bos vellen om de bruinkoolwinning in Hambach uit te breiden.

Ⓒ EPA

De demonstranten boekten vrijdag nog een succes. De rechtbank in Münster kondigde een tijdelijk verbod op het rooien van de bomen af. De Duitse bond voor natuur- en milieubescherming BUND had in een kort geding om het rooiverbod gevraagd.

Het eeuwenoude bos werd jarenlang bezet door actievoerders, die onder meer tientallen boomhutten hadden gebouwd. In september heeft de politie het bos ontruimd.