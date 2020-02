Zes doden door coronavirus in noorden van Italië

Ⓒ De Telegraaf

Rome - In Italië zijn tot nu toe geen zeven maar zes mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Ziekenhuisbronnen hadden de dood van een vrouw in Brescia gemeld, maar de autoriteiten in Lombardije ontkennen dat ze is gestorven aan het virus. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.