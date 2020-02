Zesde dode door coronavirus in noorden van Italië

Ⓒ De Telegraaf

Rome - Het dodental van het coronavirus in Italië is gestegen van vijf naar zes. Een van hen is een 88-jarige man uit de regio Lombardije in Noord-Italië. Ook de andere slachtoffers zijn net als in China vooral ouderen. Drie van hen hadden al gezondheidsklachten voordat ze het virus kregen. De autoriteiten meldden maandag ook dat bij inmiddels tweehonderd mensen in Noord-Italië het virus is vastgesteld.