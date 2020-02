Zeven doden door coronavirus in noorden van Italië

Een van de laatste slachtoffers is een 80-jarige man die vorige week naar het ziekenhuis in Lodi moest na een hartaanval. Artsen vermoeden dat hij het virus daar opliep van een andere patiënt. Ook de andere slachtoffers zijn net als in China vooral ouderen. Drie van hen hadden al gezondheidsklachten voordat ze het virus kregen. De autoriteiten meldden maandag dat bij inmiddels meer dan 220 mensen in Noord-Italië het virus is vastgesteld.

Door het virus zitten meerdere dorpen in het noorden van Italië op slot. De regering kondigde zondag speciale maatregelen aan die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Zo wordt onder meer gedacht aan het uitstellen van het betalen van belasting.

Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte blijven de maatregelen enkele weken van kracht. Het aantal coronabesmettingen in Italië neemt snel toe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vakantiegangers en reizigers naar Italië aan om zich voorafgaand aan de reis goed te informeren.

Bekijk ook: Mysterie rond oorsprong coronavirus in Italië

De internationale gemeenschap moet zich voorbereiden op een mogelijke wereldwijde epidemie, een pandemie, kondigde het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De sterke stijging in het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus in Iran, Italië en Zuid-Korea in de afgelopen dagen is volgens de WHO-chef heel erg zorgelijk. Een WHO-expert beklemtoonde dat er nog steeds geen sprake is van een pandemie en dat alles wordt gedaan om te voorkomen dat het dat wordt.

Britten ook blootgesteld

In het Verenigd Koninkrijk zijn maandag vier gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat heeft het Britse ministerie van Gezondheidszorg bekendgemaakt. De mensen hebben het opgelopen aan boord van het cruiseschip Diamond Princess.

Het totale aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk staat nu op dertien. De vier nieuwe patiënten zijn overgebracht naar speciaal voor het nieuwe coronavirus ingerichte ziekenhuizen.

Grens met Frankrijk

Frankrijk ziet geen noodzaak om de grens tussen Frankrijk en Italië te sluiten, ondanks de verspreiding van het nieuwe coronavirus daar. Dat zei de Franse staatssecretaris voor Transport Jean-Baptiste Djebbari maandag tegen de Franse zender BFM Business.

„Het sluiten van de grenzen zou geen zin hebben, omdat de verspreiding van het virus zich niet beperkt tot administratieve grenzen”, stelde Djebbari.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben zondagavond twee Italiaanse treinen urenlang tegengehouden bij de Brennerpas uit angst dat twee mensen aan boord besmet zouden zijn met het nieuwe coronavirus. Het ging om twee Duitse vrouwen die koortsig waren, maar uiteindelijk werden ze negatief getest op het virus. Daarop mochten de treinen hun weg vervolgen.