Spinnengif doodt melanoomcellen en laat gezonde huid onaangetast

Het nieuwe middel werd afgenomen uit de gifklier van de spin, maar de onderzoekers proberen nog steeds te achterhalen of het anti-kanker peptide uit het bloed of het gif van de spin afkomstig is.

De hoofdonderzoeker laat aan Australische media weten dat ze het gif vaak succesvol hebben getest. „We hebben de stof van de Australische spin op melanoomcellen getest in het lab. Het doodde het overgrote deel van de kwaadaardige cellen.”

Het melanoomonderzoek is niet baanbrekend op wereldschaal, „maar het is goed om te weten dat er dierlijke opties zijn om onderzoek naar te doen”, aldus het onderzoeksteam.