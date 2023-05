Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Ook Russische leger raakt snel door voorraden heen Krijgt boze Wagner-baas toch zijn zin? ’Mijn mannen zijn gedoemd om te sterven’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Russische baas van het beruchte Wagner-leger ging woedend naast een berg lijken staan en liet een video opnemen met de eis voor meer munitie en wapens. Ⓒ ANP / Associated Press

KIEV - De strijdende partijen in Oekraïne schreeuwen het hardst om nieuwe aanvoer van munitie. De grootste schreeuwlelijk is de baas van het Wagner huurlingenleger, Jevgeni Prigozjin. Hij dreigt zelfs zijn troepen terug te trekken uit Bachmoet, bijgenaamd de gehaktmolen, waar volgens Amerikaanse schattingen in de laatste maanden 20.000 van zijn troepen zijn gedood. Prigozjin kan schreeuwen wat hij wil, maar naast Oekraïne dreigen ook de Russen door hun voorraden granaten en andere oorlogsmunitie heen te raken.