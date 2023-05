Race om schaarse munitie

Stalin noemde artillerie ’de god van de oorlog’, maar ook een god dient aanvoer te hebben. Dat Prigozjin nu de alarmklok luidt is een teken dat de Oekraïense inlichtingendienst het bij het juiste eind heeft dat de Russische munitievoorraden op raken.

Dat heeft vooral te maken met de bijna wilde manier waarop de Russen met hun materiaal omspringen. Er komen verhalen van het front dat de Russen soms honderden granaten afvuren om maar één Oekraïens pantservoertuig uit te schakelen. Hetzelfde geldt voor de bombardementen, waarbij men op het oog bijna lukraak projectielen op Oekraïense militaire doelen en steden afvuurt. De Russische tekorten zijn ook terug te voeren op de geslaagde tactiek van Oekraïne om met behulp van de door de VS geleverde Himars-raketten Russische munitiedepots te vernietigen. Er zouden er al 90 in rook zijn opgegaan.

Terugval

Het zou de opvallende daling van het aantal granaataanvallen van Russische kant verklaren. CNN haalde Amerikaanse defensiespecialisten aan die verklaarden dat het aantal Russische beschietingen per dag is afgenomen van 20.000 naar zo’n 5000. Overigens verschillen de cijfers nogal. Oekraïne stelt dat er een terugval van granaataanvallen is van 60.000 per dag naar 20.000. Konrad Muzyka, een defensieanalist bij Rochan Consulting, telde in maart tienduizend projectielaanvallen.

Dat Prigozjin wel eens gelijk kan hebben over het gebrek aan munitie blijkt ook uit het feit dat Oekraïners steeds vaker niet ontplofte zeer roestige granaten aantreffen. Bijna de helft van de niet ontplofte munitie is verroest. Dat komt weer overeen met klagelijke berichten van Russische soldaten dat ze met materiaal moeten werken dat de titel ’ongeschikt voor gebruik’ verdient.

Waar Oekraïne hoopt snel aanvoer te krijgen van granaten en dergelijke uit de EU en de VS heeft Rusland zijn hoop gericht op Iran. Dat land zou de Russen naast zo’n 1000 aanvalsdrones ook 300.000 artilleriegranaten hebben gestuurd, zo meldt the Wall Street Journal.

Oekraïne, dat volgens de Britse militaire denktank RUSI, tussen de 3000 en 7000 granaten per dag afschiet, krijgt ondertussen les door NAVO-trainers hoe ze hun wapens op het slagveld zuiniger en effectiever kunnen gebruiken. Daarnaast wordt in de VS en in de EU gezocht naar manieren om sneller meer granaten te leveren. De EU schonken al 1 miljoen granaten uit de voorraad van de lidstaten en besloot woensdag om nog eens voor een miljard euro gezamenlijk munitie aan te schaffen.

Paniek

Een methode die ook gebruikt werd toen er paniek was vanwege een tekort aan covid-vaccins. Tegelijkertijd wordt de productie van granaten opgeschroefd en worden zelfs oude fabrieken weer opgestart en nieuwe productielijnen in werking gesteld. In die race doet ook de VS mee omdat Oekraïne nog steeds sneller door de munitie heen raakt dan de partners kunnen produceren. Zo wordt de belangrijkste munitiefabriek in het Amerikaanse Scranton, waar nu 11.000 artilleriegranaten worden geproduceerd uitgebreid. De productie van granaten moet in de VS snel met 500% worden opgeschroefd.

Mocht de gefrustreerde Prigozjin – die staand voor tientallen lijken woedend zijn beklag deed – zijn troepen inderdaad terugtrekken uit Bachmoet dan is dat een enorme opsteker voor de Oekraïense troepen. De Wagnerstrijders waren, al dan niet gedwongen, de fanatiekste aanvallers van de stad. Het Russische leger, waarmee Wagner soms samenwerkt, maar ook als een concurrent wordt gezien, blijft daar liever weg.