Onrust onder commando’s om schietbaan

Daar werd tot vorige maand nog geoefend, terwijl de baan vanaf februari al niet meer gebruikt hadden mogen worden. De beslissing de banen te sluiten is gebaseerd op een rapport uit 2015, aldus een woordvoerder van Defensie. Volgens hem zijn daarna passende maatregelen genomen en was de baan veilig. Onder meer zijn de schietoefeningen aangepast, moesten instructeurs vaker rouleren, werd het aantal patronen waarmee geschoten verminderd en is de afzuiginstallatie aangepast.

De bewuste schietbaan wordt volgens de zegsman niet meer gebruikt omdat er voldoende alternatieven zijn.

Volgens de commandant van het Korps Commandotroepen (KCT), kolonel René van den Berg, was er geen brede onrust. „Ik herken de geschetste beelden van grote woede of onrust binnen de eenheid totaal niet. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetermaatregelen. Er hebben zich de afgelopen periode bij mij of mijn voorganger geen commando’s gemeld met gezondheidsklachten of commando’s die bezorgdheden hebben geuit op het gebied van de schietbaan Markiezaat.” Volgens hem voldoen de afzuiginstallaties op de nieuwe schietbanen aan de moderne maatstaven.

Advocaat Ruperti praat volgende week verder met een aantal commando’s en een letselschade-expert. Zij onderzoeken de mogelijkheden juridische stappen tegen Defensie te nemen.