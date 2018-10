Scholier in de zenuwen om studiekeuze

Dat blijkt uit een peiling van stichting Studiekeuze123 onder 1060 havo- en vwo-scholieren uit de bovenbouw naar de stressfactoren bij het kiezen van een opleiding. Bijna zestig procent geeft aan dat de twijfel aan waarin ze goed zijn of wat bij hen past, druk oplevert. Ruim de helft is er niet zeker van of er wel een studie is die echt leuk genoeg is.

Verwachtingen

Ruim een derde van de ondervraagde scholieren lijdt onder de verwachtingen die ouders hebben van de studie die gekozen gaat worden. Ook weet bijna dertig procent niet wat nu beter is: een studie kiezen die leuk is of een studie met een goed toekomstperspectief.

De scholieren geven ook vaak aan dat ze niet precies weten, hoe ze er achter kunnen komen waar ze goed in zijn. Daarnaast hebben ze soms het gevoel dat ze op jonge leeftijd een keuze voor het leven moeten maken. „Hoe weet ik nou wat ik tot mijn pensioen leuk ga vinden”, stelt een van de scholieren.

"Vind ik dit leuk tot mijn pensioen?"

Het zou een stuk gemakkelijker zijn om te kiezen als de studie niet zo veel zou kosten, zeggen veel scholieren. Want dat levert spanning op. „Kiezen zou makkelijker zijn als de financiële druk weg zou zijn en je niet hoeft te stressen over geld.”

Voorzitter Tom van den Brink van studentenorganisatie ISO vindt de uitslag van de peiling niet verwonderlijk: „Op alle vlakken ontstaat voor de toekomstige generatie studenten financiële stress. Scholieren voelen de drang om meteen goed te kiezen, want studeren is enorm duur. Het collegegeld wordt steeds hoger en kamerhuren rijzen de pan uit. Daarnaast wordt lenen vanwege de hogere rente steeds duurder en ook voor de boodschappen moet vanaf volgend jaar meer betaald worden.”

Aandacht

Uit de peiling blijkt ook dat de ondervraagde scholieren kritiek hebben op de studiekeuzebegeleiding door de school. Zo wordt de begeleiding soms als rommelig of niet nuttig ervaren. De scholieren geven aan dat ze meer persoonlijke aandacht nodig hebben bij het maken van de studiekeuze.