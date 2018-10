’#MeToo is gewoon een digitale schandpaal’

Catherine Keyl trof bij velen van u de juiste snaar, toen zij constateerde dat de lol van het flirten er wel een beetje af is. krokodil1926 zegt daarover: „Geachte Catherine, je hebt volkomen gelijk. Het is een digitale hetze geworden tegen mannen die erdoor worden beschadigd. Dat is de realiteit. Ik vind het walgelijk zoals het tegenwoordig gaat. #MeToo is helemaal doorgeslagen.”

Klaas_Jan is het daar volmondig mee eens: „Ik adviseer eenieder om weer normaal te doen: houd op met de social media te mis-/gebruiken om een complete massahysterie in gang te zetten. Het gewoon normaal doen is: dat het slachtoffer (man of vrouw of transgender) naar de politie stapt, aangifte doet en dat de politie de klacht serieus neemt en er gelijk werk van maakt. Je kunt niet na 30 jaar zeggen dat je (ooit) door een medepuber bent lastiggevallen. Meld het direct aan je ouders en aan de schoolleiding. Dat is hoe het hoort. Nu zijn we 30 jaar na dato aan het natrappen!”

Ook vrouwen kiezen veelal de kant van Catherine, zoals Manon54: „Ik vind het hele #MeToo-gebeuren zwaar overdreven en te veel door feministische vrouwen uit zijn verband gerukt. Een aai over je kont is inmiddels al seksuele intimidatie en dat vind ik zwaar overdreven en ook een fout signaal naar de mensen die echt seksueel misbruikt zijn. Want die zijn voor hun leven beschadigd. Dat noem ik erg.”

Grote bezorgdheid is er om ’aangiftes om niets’. arnoho923 vindt bijvoorbeeld: „Als je tegenwoordig iemand aankijkt, is het al gelijk aanranding. Als je je kleine kind een zoen geeft, is het meteen kinderporno. Als je per ongeluk iemand aanraakt in een overvolle trein, kan je aangegeven worden voor verkrachting. Mensen, doe normaal!”

Gaat #MeToo dan helemaal nergens over? Nou, dat zeker niet, want Catherine vindt niet alleen medestanders. Marja9 staat op de barricaden voor de echte slachtoffers: „Schokkend dat je dit als vrouw zegt. Dit soort ontwikkelingen (als #MeToo, red.) is nodig om uiteindelijk in het gezonde midden uit te komen. Maar dat je het moeilijke proces erdoorheen zo afwijst om in een goede manier van omgaan terecht te komen, is heftig. Want eigenlijk zeg je daarmee dat iedereen die het in een negatieve zin is overkomen zijn mond had moeten houden.”

En ook Frederick Smiths ziet wel positieve kanten aan de #MeToo-discussie: „Voor velen een eye opener(?). Even hardhandig en in alle media met de neus op de feiten gedrukt worden over wat kan en niet kan; het blijkt hard nodig te zijn geweest.”

Toch overheerst de afkeer van de ’aangifte-cultuur’. Peterheemskerk2828 zegt bijvoorbeeld: „Een kennis die zich verdedigde toen hij werd aangevallen, loopt al een half jaar bij de psycholoog. Na eerst ontslagen te zijn, natuurlijk. De diensteneconomie draait als een tierelier.”

Ook sonjaenpiet-letmo is er nog niet uit. Zij zegt: „Ik heb een dubbel gevoel over #MeToo. Enerzijds is het goed dat het nu bespreekbaar is geworden, want er lopen hele zielige en zieke mannetjes rond in alle lagen van de bevolking. Anderzijds vind ik wel dat we soms erg doorslaan en dat de omgang tussen mannen en vrouwen daardoor alleen maar gecompliceerder gaat worden.” En daar gaat het Petra Maas ook om: „Natuurlijk moet de spontaniteit tussen mensen niet verdwijnen. Ik vind het zelf ook overtrokken om meer dan 30 jaar na dato te gaan klagen over een jeugdige onbezonnenheid, wat dat betreft is de grens zoek.” Maar diezelfde reageerder heeft ook kritiek op Catherine: „Als ik in het artikel de klacht lees dat mannen klagen dat ’een broederlijk klapje op de bil’ niet meer kan, dan komen wat mij betreft deze lieden nog zeker in aanmerking voor een heropvoeding. Een ’broederlijk’ klapje op de bil bestaat niet, je blijft gewoon met je poten van een ander af.”

Nog één complimentje voor Catherine dan, van info937: „Fijn stukje mevrouw Keyl. Wat zit uw haar trouwens leuk. We moeten ook van de mannenkant gaan kijken. Het wereldwijde verwijtmodel neemt groteske vormen aan.”

Het laatste woord is aan fransswart858: „#Metoo is de digitale schandpaal geworden zonder hoor, wederhoor en waarheidsvinding.”