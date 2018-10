Alexander Pechtold stapt op

De voorman van D66 verraste zijn congres in Den Bosch met de mededeling om na 12,5 jaar de politiek te verlaten. In een emotionele toespraak vertelde hij dat hij al vorig najaar met zijn familie besprak dat hij het Binnenhof zou verlaten.

In zijn afscheidstoespraak hield hij een pleidooi voor het compromis en redelijkheid. „Vanuit de overtuiging dat de overgrote meerderheid van Nederland zich niet herkent in extremen.” Pechtold zei met klem dat zijn vertrek niet met de recente negatieve publiciteit te maken heeft. De D66-leider raakte de laatste weken in opspraak nadat een ex-vriendin de publiciteit zocht over een verbroken relatie met hem. ,,Ik heb al voor die kwestie besloten dat het tijd was voor een nieuwe generatie.’’ Ook slechte peilingen hebben geen rol gespeeld, meldt Pechtold. De afzwaaiende partijleider moest goed nadenken over het juiste moment om te vertrekken. ,,Dat moment is er eigenlijk niet. We wilden weer terug in de regering en ik wilde in de regering goed uit de startblokken komen.’’

Nieuwe generatie

Hij stelde veel vertrouwen te hebben in de nieuwe generatie D66’ers en beloofde geen roepende vanaf de zijlijn te worden. „Ik word geen orakel van Wageningen.” Wat hij nu gaat doen weet hij nog niet. „Ik heb nog geen plan.” Op geruchten gaat Pechtold niet in. ,,Er zijn veel interessante functies, maar ik ga eerst goed nadenken.’’

„Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld”, zei hij tegen zijn achterban. Een lange staande ovatie viel hem ten deel.

Met het opstappen van Pechtold dreigt een leiderschapsstrijd te ontbranden bij D66. Er is geen natuurlijke opvolger voorzien. Pechtold zegt dat de fractie de komende dagen moet bepalen wie zijn opvolger wordt. ,,Een favoriet heb ik wel, maar dat ga ik niet vertellen.’’ Wel vertelde hij het toe te juichen als een vrouw het stokje overneemt. Ook de coalitie krijgt een knauw, want die moet het nu na het opstappen van VVD’er Halbe Zijlstra opnieuw doen zonder een pilaar die de coalitie in elkaar zette vorig jaar. Pechtold zegt zich geen zorgen te maken over de stabiliteit van het kabinet, na zijn vertrek. ,,Niet zo somber, ik ben een optimist.’’

’Verlies voor partij’

Het aangekondigde vertrek is „een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen.” Dat zegt premier Mark Rutte in reactie.

Rutte noemt Pechtold „een uitstekend debater, die houdt van het politieke handwerk”, „een hartstochtelijk verdediger van de democratie” en „iemand met wie je altijd zaken kunt doen.”