Forum en Groep-Otten vechten om zetel EU-parlement

Nederland, dat nu 26 zetels heeft, krijgt er dan drie zetels bij. Volgens de uitslag van de EU-verkiezingen in mei gaan die plekken naar VVD, PVV en Forum voor Democratie. Forum groeit dan van drie naar vier zetels in het EU-parlement.

Nummer vier op de kieslijst was Dorien Rookmaker. Maar zij stapte afgelopen zomer uit Forum en sloot zich aan bij Groep-Otten. Zij zit voor die groep nu in de Eerste Kamer. Zij wil de EU-zetel wel innemen na de Brexit, als „ik de gelegenheid krijg”, zo zegt ze.

Pikant genoeg hangt dat af van Forum-voorman Thierry Baudet, die eigenlijk recht heeft op de zetel omdat hij als lijstduwer veel voorkeurstemmen kreeg. Maar als Baudet zijn EU-zetel opeist, moet hij zijn positie in de Tweede Kamer opgeven. Bij een nee gaat de zetel naar nummer vier, aldus de Kiesraad.

Verlies zetels

Bij de PVV staat vast wie de zetel in het EU-parlement krijgt. De partij verloor in mei alle vier zetels, maar na de Brexit kan Marcel de Graaff terugkeren. Hij was lijsttrekker bij de Europese verkiezingen.

Bart Groothuis zit in de wachtkamer voor de vijfde zetel van de VVD, zo meldt hij zelf op zijn website. „Met de Brexit kom ik in beeld.”