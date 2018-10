Interpol wil van China uitsluitsel over baas

De familie is het contact met Meng kwijtgeraakt nadat deze vorige week van Frankrijk naar China was gevlogen. Zijn vrouw gaf hem als vermist op. Justitie in Lyon, waar het hoofdkwartier van Interpol staat, probeert de toedracht van de verdwijning te achterhalen.

Volgens de South China Morning Post is de 64-jarige Meng direct na landing meegenomen voor verhoor. De krant schreef dat er een gerechtelijk onderzoek naar hem is ingesteld, maar noemde geen reden of bron.