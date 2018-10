Economie floreert en tóch is de kringloopzaak hotter dan ooit

Ooit werden ze opgericht door idealisten om vooral mensen met een smalle beurs de mogelijkheid te bieden om kleren en meubels te kunnen betalen. Een soort voedselbank, maar dan voor spullen. En minder armen zou minder klanten betekenen voor de kringloopbranch. Maar vorig jaar nam de omzet met vier procent toe, net als het aantal bezoekers, zo blijkt uit cijfers van de BKN, de Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland.

Vintage

„Dat komt omdat de winkels tegenwoordig echt voor iedereen zijn”, zegt Jelle van de Ven. „Natuurlijk de oorspronkelijk doelgroep, maar vintage is ook in. Daardoor hebben oude spullen nog steeds hun waarde. Mensen hebben er herinneringen aan. Het is een soort schatzoeken geworden en dat vinden veel mensen leuk.”

Evert Jelle van de Ven, directeur van de kringloopzuid-winkel in Maastricht. Ⓒ De Telegraaf

Maar ook de tijdgeest werkt in het voordeel van de kringloopwinkels. Het verzet tegen de verspilling en de wegwerpmaatschappij neemt toe. Dat blijkt ook uit de motivatie van de bezoekers van de Maastrichtse kringloopwinkel. „Ik ben hier spelletjes uit aan het zoeken”, zegt Marijke uit Maastricht. „Dat doe ik samen met de kinderen. Ja, weet ik, ik kan ook naar een speelgoedzaak gaan. Maar hier is het goedkoper, en ik wil de jongens ook zeker bijbrengen dat tweedehands ook leuk kan zijn. Dat niet alles nieuw hoeft te zijn en dat je oude spullen kunt hergebruiken.”

Bewustzijn

Leonie Reinders van de BKN bevestigt dat. „Dat bewustzijn is nog steeds groeiende. We hebben maar een planeet en tweedehands kopen draagt bij aan duurzaamheid.” Vorig jaar zette de branche 150.000 ton aan producten om. „Vroeger was dat grotendeels de verbrandingsoven ingegaan”, zegt Jelle van de Ven. „Maar dat niet alleen. We hebben ook een sociale functie. We laten mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan, hier ook ervaring opdoen.

Volgens Van de is het succes deels te danken aan series over de kringloopbranche op televisie. „Denk aan Paleis voor een Prikkie. Daar is heel duidelijk te zien dat je hele leuke spullen kunt krijgen voor weinig geld en dat er niets is om je daar voor te generen.”

"Je vindt hier spullen die ze nergens anders hebben"

Dat vindt ook Hans uit Maastricht, die aan het funshoppen is in de winkel in Maastricht. „Je kunt ook voor weinig geld eens wisselen van inrichting. Ik haal hier spullen, maar ik breng ze ook. Geen verspilling dus en dat vind ik ook belangrijk. En je vindt hier spullen die ze nergens anders hebben. In feite wint iedereen bij de kringloopwinkel”, aldus de Maastrichtenaar.