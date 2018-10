Zomaar een zomerse stranddag in oktober

De winterverlichting hangt alweer in de winkelstraten van Zandvoort, de kruidnoten liggen bij de plaatselijke supermarkten weer in de schappen. Het is het laatste weekend voor strandtent Tent6 aan de zuidboulevard in Zandvoort. Nog even en dan worden de spullen ingepakt voor de koude winter die voor de deur staat.

Borrelen op het terras.

Maar daar is op het terras nog niets van te merken. Er is nauwelijks een tafeltje te krijgen. Alle stoelen en banken zijn bezet met zonaanbidders in T-shirt aan de borrel.

"Bier, cola, wijn hebben we genoeg"

Eigenaar Kim Rijnders ziet het vanachter de bar glimlachend aan. „Mooi he?”, zegt ze. Zorgen maakt ze zich niet, ook niet over de voorraad. „Bier, cola, wijn hebben we genoeg. Vers eten ook. En als er iets op is, kopen we het zondag gewoon nog in.”

Schepje en emmertje

Even verderop, op het strand zit Joyce van den Beuken, met haar dochter Fenna op een kleed op het strand. Emmertjes en schepjes er omheen, een warme kop koffie in de hand. „We komen helemaal uit Limburg. We moesten een lamp ophalen die we hadden gekocht. En hebben meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt”, zegt ze. „Wie verwacht dat nou in oktober?

Joyce en Fenna.

Sommigen lijken niet helemaal op de hoogte van de weersverwachting. Die lopen langs de vloedlijn in lange broek en winterjas aan. Als bij een traditionele herfstwandeling, waarbij de striemende wind de wangen en neus diep rood blaast.

Het levert een diep contrast op met de werkelijkheid en de man die in oranje zwembroek een frisse duik in zee neemt. Of het niet koud is? „Het went”, roept hij voor hij met zijn kind op de arm verder de golven in gaat.

In oktober nog in zee zwemmen.

Beachballen

Het Amerikaans-Canadese stel Jordan en Elissa Fox staan te beachballen. Ze zijn wel wat gewend met hun Californische achtergrond, maar zelfs voor hen is dit mooie weer bijzonder. „En het is oktober, dus mag de hond mee”, zegt Jordan terwijl hij zijn strandbalspel even laat voor wat het is. „En je moet het pakken als je kunt”, lacht expat Elissa. „Dat is wat onze collega’s in Amsterdam altijd zeggen met mooie dagen.”

Een zomerzaterdag in oktober, het zou zomaar de laatste kunnen zijn. Toch is Jordan een optimist. „Ik heb het gevoel dat er zomaar nog zo’n dag kan komen.”