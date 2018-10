Profiel Pechtold: De redder van D66

Na een vechtscheiding in het tweede Kabinet Balkenende, waar hij zelf kortstondig minister in was, moest hij vanaf 2006 de partij min of meer vanaf de grond af herbouwen. De kiezer had genoeg van de Democraten, die een flets profiel hadden in het kabinet en tussen de tandwielen van coalitiepartners CDA en VVD terecht waren gekomen. Op een zeker moment haalde zijn D66 zelfs 0 zetels in de peilingen.

Bekijk ook: Alexander Pechtold stapt op

Opmars

Daarna begon een gestage opmars. Eerst met drie zetels. Pechtold ontpopte zich als een oppositieleider, ondanks de beperkte omvang van zijn partij. Samen met GroenLinks-leider Femke Halsema bond hij de strijd aan tegen het kabinet-Balkenende IV. Daarna ging het snel beter met zijn partij en groeide D66 in de Tweede Kamer.

Veel succes boekte hij met zijn stellingname tegen Geert Wilders. De twee aartsrivalen zochten elkaar op in debatten, wat zowel de achterban van de PVV als die van D66 goed deed. Tot zijn flinke teleurstelling lukte het hem in 2012 evenwel niet om D66 weer op het regeringspluche te krijgen.

Onderwijsgeld

Als gedoogpartner van de coalitie van VVD en PvdA wist hij zijn partij toch opnieuw in de schijnwerpers te krijgen. Door accenten aan te brengen in de kabinetskoers, straalden de successen van het kabinet ook op zijn partij af. Tot ongenoegen van VVD en PvdA. Vooral zijn inzet voor onderwijsgeld viel op.

De beloning kwam bij de verkiezingen van 2017. Met negentien zetels kon Pechtold definitief vaststellen dat hij zijn partij had gered. D66 ging weer meeregeren in het kabinet Rutte III.

Rol veranderde

Met de kabinetsdeelname veranderde ook de rol van Pechtold. Hij was drukker achter de schermen, dan zichtbaar voor de schermen. Zijn partij moest intussen veren laten, zoals rond het afschaffen van het raadgevend referendum. Opnieuw verloor D66 glans. Inmiddels staan de Democraten rond de tien zetels in de peilingen.

Daar kwam de voorbije weken nog een rel bij in de privésfeer, toen een ex-vriendin de media zocht om de vuile was buiten te hangen. Pechtold benadrukt dat die publiciteit geen rol heeft gespeeld bij zijn beslissing te vertrekken. Duidelijk en zichtbaar was wel dat de commotie hem niet in de kouwe kleren was gaan zitten.

Een opvolger? „Het is helemaal aan de fractie”, zei Pechtold zelf zaterdag na de aankondiging van zijn vertrek.

Binnenskamers heeft hij Kajsa Ollongren al eens getipt, de vicepremier. Zij zat vandaag naar eigen zeggen met griep thuis. Zou toeval bestaan bij D66?