Mexicaans stel verdacht van tien moorden

De politie kwam de verdachten op het spoor tijdens een onderzoek naar de vermissing van drie vrouwen, van wie er een samen met haar pas geboren dochter was verdwenen.

De verdachten werden donderdag opgepakt toen zij samen een huis in een voorstad van Mexico-Stad verlieten. De twee hadden een kinderwagen bij zich. Daarin lag een zak met menselijke resten.

Ook in de buurt van de woning werden stoffelijke resten gevonden. Het motief voor de moorden is onduidelijk.

De vermiste baby is opgespoord. Ze verkeert in de goede gezondheid en is bij haar oma ondergebracht. Het paar dat het kind kocht, is ook gearresteerd.