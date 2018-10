Politie rolt enorm drugslab in Sittard op en vindt 760 kilo speed

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

SITTARD - De politie heeft in Sittard op een bedrijventerrein een groot drugslaboratorium ontdekt in een loods. In de loods bevond zich 400 liter vloeistof voor het maken van 760 kilo amfetamine, zei een woordvoerder van de landelijke politie na een bericht hierover van 1Limburg.