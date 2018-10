’50.000 demonstranten bij bos Hambach’

Ⓒ EPA

MÜNSTER - De grote demonstratie bij het Duitse ’bruinkoolbos’ in Hambach heeft volgens de organisatie 50.000 mensen getrokken. De betoging is vreedzaam en gemoedelijk verlopen zei de politie die geen schatting wilde geven over het aantal demonstranten. Volgens de Duitse bond voor natuur- en milieubescherming BUND was het de grootste manifestatie tegen bruinkool ooit. De actievoerders maakten onder meer een wandeling door het bos.