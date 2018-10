Kijken, kijken, niet kopen

De jaren 60 rijtjeswoning van Rob Huisman staat er leeg bij. Het ruikt er ook niet naar appeltaart. Dat vindt Huisman een beetje erg opzichtig. Huisman en zijn vrouw zijn niet lang geleden verhuisd. Ze waren toe aan iets nieuws. Letterlijk, ze kochten een nieuwbouwwoning aan de andere kant van de stad. Maar tot Huismans verbazing is zijn oude huis nog niet verkocht. „Het staat sinds april te koop. Eerst via Makelaarsland, maar toen dat niet storm liep, zijn we sinds de zomer met een andere makelaar verder gegaan”, zegt hij. „Ik heb geen haast met de verkoop, maar de Open Huizen Dag is toch een mooie gelegenheid om het huis weer extra onder de aandacht te brengen.”

Het huis van de familie Huisman. Ⓒ De Telegraaf

Voor wie de markt in Haarlem een beetje kent, is het huis van Huisman een prima koop. Ruim honderddertig vierkante meter, goed onderhouden en vergeleken met omliggende huizen met ruim vijf ton scherp geprijsd. Maar toch wil het dus niet vlotten. „Sommige geïnteresseerden vinden het te donker, anderen te gedateerd. Dat laatste klopt wel. De badkamer bijvoorbeeld zit er in sinds ik hier twintig jaar geleden ben komen wonen. Maar huizenkopers hebben niet zo’n zin om te klussen, lijkt wel.”

Nieuwsgierigen

Even verderop in de onder jonge gezinnen populaire wijk Ramplaankwartier zwaait de deur aan de Croesenstraat enthousiast open. Het is de dochter des huizes. In de ruim bemeten hal steekt ze direct van wal. „Mijn ouders willen kleiner gaan wonen, het huis staat eigenlijk net te koop. Meedoen aan de Open Huizen Dag leek ze een goede gelegenheid om nieuwsgierigen de kans te geven zonder afspraak langs te komen”, zegt ze. Het echtpaar Heijsteeg zit in de woonkamer aan de tafel. „Vanaf elf uur liep het eigenlijk meteen storm. Jonge gezinnen met kinderen, eentje uit de buurt, eentje uit het centrum en een stel Amsterdammers”, zegt André Heijsteeg.

Het is een opvallend huis in de oorspronkelijke arbeidersbuurt uit de jaren 30. Heijsteeg ontwierp en bouwde het zelf eind jaren 80. Het is ook buitenproportioneel groot ten opzichte van de rest van de buurt, met een grote omsloten tuin. Voor 775.000 euro mag het van eigenaar verwisselen. Sentimenteel is Heijsteeg niet om ’zijn eigen kindje’ te verlaten. „Ik hou van het buurtje, de plek. Maar het huis kan ik makkelijk loslaten”, zegt hij. Voor zijn vrouw Janny is het moeilijker. Maar zij gaat ook vooral de plek missen.

Gluren

De Open Huizen Dag, niet alleen interessant voor verkopers en kopers, maar het biedt huizenliefhebbers ook de kans om eens ergens binnen te gluren. In superdure villa’s bijvoorbeeld. En dat is precies wat Alette Dybesland Lie en haar schoonmoeder Josephine Smits doen in een anderhalf miljoen kostend vrijstaand huis in Aerdenhout. Het bestaat eigenlijk uit twee huizen. „Dat tweede huis vinden we nog wel mooi”„ zegt Dybesland Lie staand in het hoofdhuis. „Dit is wel een beetje veel overdaad.”

Alette en haar schoonmoeder hebben elkaar gevonden in de voorliefde voor huizen. „We hebben er ook twaalf op het programma staan vandaag. Voor elf uur stonden we al in huis nummer een”, zegt ze. Het is ook niet alleen maar voor de lol, Dybesland Lie is wel degelijk op zoek. „Naar een huis dat we helemaal kunnen opknappen. Daar heb ik er wel een paar van gezien. Van iemand van boven de honderd zelfs. Met van die groene badkamers en zo.” Budget voor de rietgedekte villa in Aerdenhout heeft ze niet. „Ik zoek iets tussen de vijf en zeven ton. Maar je moet groot denken, toch?”, zegt ze.

„Het is een moeilijk te verkopen pand”, zegt de verkoopster van de villa. „Omdat het eigenlijk twee huizen zijn. En er nog wel wat onderhoud is. Het rieten dak bijvoorbeeld. Je moet er wat in zien”, verklaart ze haar deelname aan de Open Huizen Dag. Het pand, met zwembad staat al anderhalf jaar te koop. Toch geeft ze de moed niet op. „Er zal er toch wel een zijn die er wat in ziet?”