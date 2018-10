Nieuwe ebola-gevallen in Congo

Veel mensen vertrouwen de campagne tegen de dodelijke virusinfectie niet en saboteren de behandeling en het vaccinatieprogramma. „Beni is het nieuwe brandpunt van de ziekte geworden. Daar zijn recent veel besmettingsgevallen geconstateerd, mede doordat bepaalde families weerstand bieden”, zei het ministerie zaterdag in een verklaring.

In de provincies Noord-Kivu en Ituri zijn sinds juli 140 patiënten binnengebracht van wie vaststaat dat ze ebola hebben opgelopen. Inmiddels zijn er 108 overleden. Een groot aantal bewoners van de streek is slecht geïnformeerd, gelooft geruchten of legt zijn lot liever in handen van traditionele medicijnmannen dan zich te onderwerpen aan inenting.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde deze week al dat de epidemie op een kritiek punt is beland door veiligheidsproblemen, plaatselijk wantrouwen en de geografische spreiding. „We zijn bang dat het virus overslaat naar Oeganda, maar ook Rwanda, Zuid-Soedan en Burundi lopen gevaar”, zei algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.