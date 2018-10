Senaat VS stemt in met Kavanaugh als opperrechter

Een FBI-onderzoek naar de beweringen van Christine Blasey Ford, die Kavanaugh betichtte van aanranding, trok twee van de drie twijfelende Republikeinse senatoren over de streep om diens benoeming goed te keuren. Ook de Democraat Joe Mancin ging akkoord. Hem wacht in West Virginia tijdens de verkiezing van november een zware strijd met zijn Republikeinse rivaal.

Vijftig leden stemden voor, 48 waren tegen. Lisa Murkowski (Alaska), een van de Republikeinse critici, onthield zich. De aanwezigheid van Steve Daines (Montana) was niet nodig. Hij mocht van Trump het huwelijk van zijn dochter voorrang geven omdat de meerderheid daardoor niet in gevaar kwam.

De stemming in de Senaat verliep niet gladjes. Tegenstanders van Kavanaugh protesteerden hevig op de publieke tribune. Vicepresident Mike Pence moest de procedure enkele keren onderbreken om de orde in de zaal te herstellen. Veiligheidsfunctionarissen verwijderden de oproerkraaiers.

De conservatieve Kavanaugh volgt de gematigde Anthony Kennedy op, die eind juli met pensioen ging. Het Hof heeft nu weer negen leden, van wie vijf Republikeinen. Trump juichte het besluit via Twitter toe en feliciteerde de Senaat met de fiattering van een „formidabele genomineerde.”

Kavanaugh was de gehoopte kandidaat van president Trump. Die had in zijn campagne beloofd conservatieve rechters te benoemen. Met hem als hoofd van het Surpreme Court zou Trump de komende decennia gesteund worden vanuit dat belangrijke wetgevende orgaan, want Kavanaugh wordt voor het leven benoemd.

Capitool afgezet

Tijdens de stemming werd het Capitool afgezet. Aan de andere kant van de straat vond gelijktijdig een protest plaats.

’Shame!’

Zodra bekend wordt dat de benoeming rond is, overheerst teleurstelling bij de protesterende menigte. „Shame, shame, shame”, roepen ze.

Sommige mensen kunnen hun tranen niet inhouden.

Een handjevol Trump-aanhangers is echter in een opperbest humeur, hoewel ze niet met veel warmte worden bejegend.

Bekijk ook: Senaat maakt weg vrij voor stemming Kavanaugh