Man die ontsnapte uit rechtbank gepakt

De man moest zich verantwoorden voor oplichting van vooral bejaarden via geraffineerde babbeltrucs. Tijdens een korte schorsing vertelde de verdachte, die in vrijheid zijn rechtszaak mocht afwachten, dat hij iets uit auto moest halen en ging er met de auto van de vandoor. Hij is na zijn voorarrest in april meerdere keren aangehouden voor rijden zonder rijbewijs en te hard rijden. Daarbij reed hij tot wel 200 kilometer per uur.

Hij kwam voor de rechter voor oplichting en babbeltrucs die hij pleegde met zijn vriendin met wie hij bejaarden beroofde van sieraden, geld en bankpassen. Volgens justitie is het leed onder de slachtoffers groot. Er is 4,5 jaar cel tegen hem geëist. Mogelijk wordt hij nog apart vervolgd voor het rijden zijn verkeersovertredingen. Zijn voorlopige invrijheidsstelling is opgeschort en dat betekent dat hij in de cel de uitspraak in de oplichtingszaken moet afwachten.