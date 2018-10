Kavanaugh ingezworen: hooggerechtshof maakt ruk naar rechts

Met Kavanaugh haalt Trump zijn tweede opperrechter binnen. Dat is op korte termijn een enorme overwinning voor de president. Het benoemen van conservatieve rechters was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes. Kavanaughs benoeming zal Trump en de Republikeinen helpen bij de congresverkiezingen over krap een maand.

De benoeming heeft ook grote gevolgen voor de lange termijn. Leden van het hooggerechtshof worden voor het leven benoemd. Met de benoeming van een opperrechter kan een president dus nog jaren over zijn graf doorregeren. Kavanaugh is 53, en kan dus waarschijnlijk nog wel dertig jaar mee.

Donald Trump heeft verheugd gereageerd Ⓒ AFP

Cruciale plek

Kanaugh gaat een cruciale plek innemen. In het hooggerechtshof zitten negen rechters. Kavanaugh volgt de gepensioneerde Anthony Kennedy op. Kennedy was conservatief, maar was op beslissende momenten vaak de ’zwevende’ stem die ook met de progressieven mee kon stemmen.

Met de komst van Kavanaugh is die zwevende stem vervangen door een consequente conservatief. Van Kavanaugh wordt niet verwacht dat hij pragmatisch zal stemmen, waardoor de koers van het hooggerechtshof een flinke ruk naar rechts zal maken.

Koers verandert

Met een conservatief hooggerechtshof zal ook de koers van het land veranderen. In het hooggerechtshof wordt de Amerikaanse grondwet getoetst. De rechters beslissen over grote maatschappelijke kwesties, zoals abortus en het recht op wapens.

Senator Mitch McConnell loopt met zijn medewerkers door het Capitool in Washington na de benoeming van Kavanaugh. Ⓒ EPA

De benoeming van Kavanaugh was controversieel. Na de beschuldiging van aanranding door Christine Blaisey Ford, leek zijn benoeming even aan een zijden draadje te hangen. Maar met een Republikeinse president en een Republikeinse meerderheid in de senaat was er weinig dat tegenstanders konden doen. Voor Democraten bleef er niet veel meer over dan protesteren.

