Grote brand op industrieterrein Veldhoven

De rook trekt over het industrieterrein richting het zuiden, waar het Máxima Medisch Centrum ligt. Ⓒ MaRicMedia

VELDHOVEN - Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veldhoven heeft zondagochtend een grote brand gewoed. Daarbij zijn een autobedrijf en een naastgelegen pand aan De Run in de as gelegd.