Doden en gewonden door aardbeving op Haïti

De beving met een kracht van 5.9 had plaats in het noordelijkste puntje van het Caribische land, maar werd ook in hoofdstad Port-au-Prince gevoeld. De burgerbeschermingsdienst meldde dat de beving paniek veroorzaakte in verschillende steden. De president van Haïti, Jovenel Moise, riep de mensen via Twitter op om kalm te blijven.

Een politiechef meldde dat in het noordelijke havenplaatsje Port-de-Paix zeven doden zijn gevallen, nadat hun huis was ingestort. Die plaats ligt in de buurt van het epicentrum van de beving. Iets zuidelijker in de stad Gros-Morne kwamen drie mensen om. Volgens de lokale krant Le Nouvelliste stortte in die plaats een zaal in. Ook zouden gevangenen zijn vrijgelaten, nadat het politiecomplex waarin ze zaten beschadigd was geraakt.

In 2010 voltrok zich een aardbeving op Haïti van ongekende omvang. Toen waren er meer dan 200.000 doden te betreuren. 2,1 miljoen mensen werd op een of andere manier door de ramp getroffen.