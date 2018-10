Purser KLM: ’Amokmaker uit het niets in dolle agressie’

Aan de 29-jarige Amerikaan was volgens haar bij binnenkomst in het vliegtuig niks te merken. „Wij zijn als cabinebemanning altijd heel alert op dronken of onhandelbare passagiers. Daar was bij hem geen sprake van.”

Tot de man midden in de nacht, terwijl iedereen aan boord sliep, opstond en onrustig begon rond te lopen. „In eerste instantie kregen we hem weer op zijn stoel, maar kort daarna begon hij te schreeuwen en wild om zich heen te slaan. Er was geen ruzie of ander akkefietje aan vooraf gegaan”, aldus de purser.

"Er was geen enkele aanleiding voor"

Passagiers in de buurt waren volgens haar doodsbang. „Zijn gedrag was van het ene op het andere moment zeer bedreigend. Ik weet ook niet waarom. Het toestel was niet vol, er was genoeg plaats, de sfeer was heel relaxed. De vlucht verliep op rolletjes. Toch was er blijkbaar iets in zijn hoofd wat deze passagier van streek maakte en dolle agressie opriep.”

De purser prijst het optreden van de voltallige bemanning, die met hulp van een paar dappere passagiers gelijk ingreep om de amokmaker te overmeesteren en onder controle te houden. „Maar de onrust duurde uren. Daarom wilden onze piloten zo snel mogelijk landen op Schiphol om hem over te dragen aan de Koninklijke Marechaussee.”

Er is volgens haar aangifte gedaan tegen de Amerikaan vanwege het in gevaar brengen van de vlucht. „Veiligheid staat voor KLM op nummer 1. Maar eerlijk gezegd lijkt me dit meer iets voor acute psychiatrische hulp. Deze passagier moet behandeling krijgen voor zijn problemen, want naar wat het leek, zat hij in een psychose. Die uitte zich in zeer agressief gedrag. Er was geen enkele aanleiding voor.”

Sommige passagiers raakten lichtgewond door klappen, bevestigt een KLM-woordvoerster „Heel naar voor bemanning en reizigers, maar de crew heeft volgens het boekje gehandeld. Boven Duitsland heeft onze captain aan de luchtverkeersleiding gevraagd om een snellere route en voorrang bij de landing in Amsterdam. Dat is gebeurd. De marechaussee is belast met de afwikkeling van deze zaak.”