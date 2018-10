Brandend drugsafval in woonwijk: 20 bewoners moeten hun appartement uit

De brandweer heeft de brand geblust. Of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen uit de jerrycans en vaten is niet duidelijk. Zaterdagavond werd circa twee honderd meter verderop al een lekkende vrachtwagen met drugsafval aangetroffen. De recherche vermoedt een verband tussen beide zaken en is een onderzoek begonnen naar de dumpingen en de brand. Ook is de politie op zoek naar getuigen

Burgemeester John Jorritsma reageert geschokt op de brand bij de flat: „Dit is een levensgevaarlijke actie van idioten in de drugsscene. Volstrekt roekeloos met grote risico’s voor omwonenden.” Jorritsma brengt later zondag een bezoek aan de locatie. Politiechef Frans Heeres sluit zich aan bij de woorden van Jorritsma: „De brutaliteit van deze criminelen is onacceptabel. Wij zullen er alles aan doen om ze te pakken.”

Drugsdumpingen komen in Brabant geregeld voor. Doorgaans worden de resten van drugsproductie echter aangetroffen in buitengebieden.