Taliban doden zeker tien politiemensen

Volgens de gouverneur van Wardak hebben de Taliban na het doden van de politiemensen enkele controleposten verwoest. Ook zouden ze een deel van de elektriciteitsvoorziening buiten werking hebben gesteld.

De Taliban proberen in Wardak gebieden te heroveren die ze twee maanden geleden moesten prijsgeven door een gezamenlijke operatie van Amerikaanse en Afghaanse militairen. De Talibanstrijders probeerden zondag controle te krijgen over een aantal hoofdwegen in Wardak, maar volgens de gouverneur is het regeringstroepen gelukt de opmars van de Taliban te stuiten.