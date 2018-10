Nog 5000 vermisten na verwoestende tsunami

De dienst meldde dat komende donderdag de zoektocht naar vermisten wordt stopgezet. De aardbeving in het noordwesten van Sulawesi veroorzaakte een metershoge vloedgolf. De woordvoerder van de dienst liet weten dat er na donderdag mogelijk nog wel op beperkte schaal naar slachtoffers wordt gezocht, maar van grootschalige zoektochten met veel mensen en zwaar materieel zal geen sprake meer zijn.

Zaterdag werden op één plek ruim dertig stoffelijke resten geborgen. Vele honderden mensen liggen in het zuiden van Palu nog onder het puin en de modder.

De schade is enorm na de beving van 7.5 op de schaal van Richter. In de zwaar getroffen stad Palu is inmiddels al wat herstelwerk verricht. De elektriciteit werkt weer op veel plaatsen en ook heeft een aantal winkels en banken de deuren opnieuw geopend.

Elf landen, waaronder Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hebben vliegtuigen met hulpgoederen naar het rampgebied gestuurd.