Linda (47) houdt zonder medicatie diabetes 2 onder controle

Volgens het Diabetes Fonds hebben ruim 1,2 miljoen Nederlanders diabetes. Minstens de helft van de patiënten met diabetes 2, zou toe kunnen met minder medicatie of soms zelfs helemaal zonder. Linda Hogeveen is hiervan het levende bewijs.

Linda Hogeveen (47) kwam in december 2016 erachter dat ze diabetes had, maar nu heeft ze het zo goed onder controle dat het volgens haar huisarts geen diabetes meer is.

ZONDER MEDICATIE

“Toen ik erachter kwam dat ik diabetes had, kon ik eerder terecht bij de diëtiste dan bij de huisarts. Hier ben ik achteraf gezien eigenlijk heel blij om. Want de diëtiste legde mij uit dat een grote groep mensen die diabetes 2 heeft, ook met andere voeding hun lichamelijke conditie kan verbeteren, dus zonder medicatie.

Bij de huisarts kreeg ik al snel de keuze om medicijnen te nemen. Nu ik wist dat ik de diabetes misschien ook zonder medicatie onder controle kon houden, wilde ik dat eerst proberen. Zij vond dit een goed idee. Ooit had ik mantelzorg verleend aan iemand die blind aan het worden was door de gevolgen van diabetes, dat was een beangstigend idee. Maar zij had nooit iets aan haar voedingspatroon veranderd. Ik was 45 en wilde misschien wel 100 worden. En bij voorkeur niet blind, dus ik wist dat ik er wél mee aan de slag moest.

OPWEKKERS

Ik dacht altijd dat ik gezond at. Ik zat niet aan de patat of snacks, maar at gewoon aardappels, pasta, vlees, fruit en groenten. Totdat ik van de diëtiste leerde dat heel veel van die “gewone” producten, helemaal niet volgens de schijf van vijf geadviseerd wordt. Neem vruchtensap, daar zitten de verkeerde suikers in, waardoor het een suikerziekte-opwekker kan worden. Heel veel van het bruinbrood is witbrood met kleurstoffen en verkeerde suikers. Groentes lijken heel gezond, maar als ze uit blik komen, zit er ook suiker in. In veel yoghurtproducten idem dito. Eet je te veel vlees, dan kan ook dat suikerziekte in de hand werken. Dat was nieuw voor mij, en voor het gros van Nederland waarschijnlijk ook.

ETIKETTEN LEREN LEZEN

Ik leerde van mijn diëtiste om etiketten te lezen. Zo kwam ik erachter wat wel of niet goed voor me was. Op de websites van supermarkten ging ik de etiketten van hun producten langs. Veel mensen die boodschappen doen lopen hetzelfde rondje en pakken vrijwel altijd dezelfde producten; dat is een soort automatisme. Ik trainde mezelf om een andere route door de supermarkt te lopen en zo de goede producten uit de schappen te pakken. Dit was een intensief traject, waar ik ongeveer 2 maanden over heb gedaan.

ZELFDE ADVIES VOOR IEDEREEN

Veel mensen denken dat ze gezond bezig zijn, maar eten eigenlijk verkeerd. Het bijzondere is, dat het diabetes 2 dieet dat mij nu geadviseerd wordt, eigenlijk voor iedereen zou moeten gelden. Ik heb ontdekt dat er een kloof is tussen wat er in de winkel te krijgen is (wat men denkt dat gezond is) en dat wat geadviseerd wordt door het Voedingscentrum.

WEET WAT JE EET

Ik snap nu pas waarom veel mensen denken dat ze gezond eten, maar toch ziek worden. Volgens het diabetesfonds krijgt de gemiddelde Nederlander zo’n 30 suikerklontjes per dag binnen. En dat is veel te veel. Het is voor ieders gezondheid belangrijk om te weten wat er in producten zit, of je nou diabetes hebt of niet.

VOORUITGANG

Al na twee weken ‘goed’ te eten, voelde ik me stukken beter. Ik zou iedereen het advies willen geven om samen met een huisarts of diëtiste te kijken of verandering van je eetpatroon bij jou aanslaat. Het is hard werken, ook ik heb wat tranen gelaten. Maar mensen met diabetes 2 kunnen in principe net zo oud worden als mensen zonder diabetes. Daarom is het zo belangrijk om er goed mee om te gaan.”

