Gevluchte betrokkene dodelijk ongeval A44 was onder invloed van drank en drugs

Het verkeersongeluk ter hoogte van de Noord-Hollandse plaats Nieuw-Vennep kostte het leven aan een 66-jarige man en zijn 62-jarige vrouw uit Houten. Een derde persoon raakte gewond.

Volgens eerste getuigenverklaringen zou een auto bij een inhaalmanoeuvre eerst een auto hebben geraakt en vervolgens achterop de auto van het echtpaar zijn gereden. De twee overleden ter plaatse.

De bestuurder van de inhalende auto was na het ongeluk uitgestapt en een nabijgelegen akker op gerend. Na een zoektocht met onder meer diensthond kon hij worden aangehouden. Hij lag op zijn buik tussen de planten toen hij werd gevonden.

Uit controle is gebleken dat de man alcohol had gedronken en onder invloed was van cocaïne, amfetamine en methamfetamine. De auto van de verdachte is in beslag genomen.

